أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن "الجيش الإسرائيلي قصف بقذائف المدفعية مواقع لحركة حماس قرب السياج الأمني شرقي غزة وخان يونس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يقصف مواقع لحماس قرب السياج الأمني شرقي غزة وخان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.