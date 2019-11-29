الجيش الاسرائيلي يقصف مواقع لحماس قرب السياج الأمني شرقي غزة وخان يونس

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن "​الجيش الإسرائيلي​ قصف ب​قذائف​ المدفعية مواقع ل​حركة حماس​ قرب السياج الأمني شرقي غزة و​خان يونس​".

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