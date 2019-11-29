شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل تجنيد قطر لعضو الكونجرس الأمريكى إلهان عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد أعدته مؤسسة ماعت، كشفت فيه تفاصيل جديدة حول ما تقوم به قطر ونظامه تميم بن حمد، من مخططات إرهابية في المنطقة من أجل مصالحه الشخصية على حساب الدول الأخرى، والتى كان أبرزها تجنيد أعضاء من الكونجرس الامريكي، وعلى رأسهم إلهان عمر، نائبة الكونجرس الأمريكي ، والتى وصفها التقرير بأنها الوجه الخفي الذى تحركه قطر في الخفاء.

وأكد التقرير، أن قطر التى تحتضن الجماعات الإرهابية، جندت إلهان عمر ، من أجل تنفيذ مخططها الإرهابي، ومصالحها الشخصية في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، والعمل على تجنيد سياسيين أمريكان لخدمة الدوحة وأجندتها، وذكر التقرير أنه تم تجنيد نائبة الكونجرس إلهان عمر ، من قبل حكومة النظام القطرى، وتلقت تمويلاً منهم، ونقلت إليهم معلومات حساسة نقلوها بدورهم إلى إيران، وقاموا بإعدادها ورتبوا لها الحملات السياسية لتنفيذ مخططهم

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