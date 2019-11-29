سامبا كابيتال: أرامكو باعت 1.5مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال

قالت سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية إن الشركة باعت حوالي 1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار) إلى المستثمرين الأفراد، بينما بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.86 مليار ريال في الاثني عشر يوما الأولى من فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وبلغ عدد الأفراد المشاركين في الاكتتاب 4.9 مليون مكتتب، بنسبة تغطية 148%.

وقالت سامبا في بيان اليوم الجمعة إن طلبات المستثمرين من المؤسسات في الطرح الأولي شملت 54% من شركات سعودية و24.1% من صناديق سعودية و10.5% من مستثمرين غير سعوديين.

وقال مصدران مطلعان لرويترز، امس الاول الأربعاء، إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي...

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وجمعت أرامكو مع انتهاء اكتتاب الأفراد واستمرار المؤسسات 166 مليار ريال.

وأوضحت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال بأنه لا شك أن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشراً على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير إلى

سمعة ومكانة "أرامكو السعودية" بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، ويؤكد على صواب وعمق القرار الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل وفي مسيرة اقتصادنا الوطني عموماً.

كما أوضحت سارة السحيمي، رئيس تنفيذي الأهلي كابيتال، "النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري وبشكل موازٍ على شريحة المؤسسات حيث نرى مستويات مشاركة قوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد ريادة أرامكو السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدارتها كأكثر شركة ربحية في العالم. وكلنا ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات. كما تدل مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين."

وبات الاكتتاب مفتوح للمستثمرين من المؤسسات حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول.

يشار إلى أن 38% من المكتتبين الأفراد قاموا بالاكتتاب عبر المصرفية الإلكترونية، فيما اكتتب 37% عبر فروع البنوك.



وبدأت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في "طرح أرامكو"، في 17 نوفمبر، تزامناً مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.

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وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات.

وسيجمع اكتتاب أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو السعودية، مطلع الأسبوع الماضي، تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً سعودياً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وسيتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.