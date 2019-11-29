بوتين: أتمنى ألا تستبدل كلمة ماما

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء اجتماعه بالمجلس الرئاسي لشؤون القوميات في مدينة نالتشيك بجمهورية قبردين بلقار إن بعض الدول أصبحت ترقم الوالدين بـ "والد 1" و"والد 2".

ويأتي ذلك في إطار تعليق الرئيس حول عدم إمكانية الاستغناء عن كلمة "الأم". وصرح بوتين: "اتضح أنه من الممكن ذلك، حيث أصبحت بعض الدول

تسمي (والد رقم 1)، و(والد رقم 2). أرجو ألا يحدث ذلك في روسيا أبدا".

ويذكر أن بعض الدول قد قامت بإصلاحات إدارية، وبدأت باستخدام هذه المصطلحات في الأوراق الرسمية للدولة، مراعاة لمشاعر الأقليات الجنسية.