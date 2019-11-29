إصابة 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية

أصيب خمسة أشخاص، في انفجار سيارة مفخخة، قرب دوار نوروز وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وأفاد نشطاء سوريون، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الفضائية،

اليوم الجمعة - بأن السيارة وضعت في أكثر المناطق ازدحاما بمدينة عفرين، مشيرين إلى أن الحركة في المنطقة كانت خفيفة اليوم بسبب العطلة.



من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، وأضاف المرصد أن الانفجار خلف مصابين وأضرارا مادية.