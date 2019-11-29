العمانيون يثمنون حكمة الرئيس السيسي والسلطان قابوس في احتفالات العيد الوطني بالقاهرة

ما بين القاهرة ومسقط وواشنطن ومختلف العواصم العربية والعالمية تتتابع الاحتفالات بالعيد الوطنى التاسع والأربعين لسلطنة عُمان.

فعلى ضفاف نيل القاهرة تواصلت فعاليات احتفالية أقامتها سفارة السلطنة حيث عبرت عن قوة الصلات الوثيقة بين البلدين.

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور على بن احمد العيسائى عضو مجلس الدولة، الذى ألقى كلمة أكد فيها أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان فإن العلاقات الثنائية تواصل تقدمها فى مختلف المجالات فى ظل تطابق الرؤى والمواقف.

ووفقا لكل المفاهيم وما أضفى الموقع الجغرافى للدولتين الشقيقتين عليهما، فإنهما تعدان من الدول المحورية فى المنطقة، ولهما تأثير حقيقى على السياسات فيها.

ولقد عبرت العلاقات بينهما منذ القدم عن التواصل حيث كان يتم نقل البخور والعطور من عمان فى عهد الفراعنة، ثم استمرت تلك العلاقات.

وأضاف لقد كان الشعب العمانى على موعد مع القدر الجميل فى 23 يوليو 1970 لتبدأ فيه مسيرة استهدفت تصويب مسار التاريخ فى السلطنة لتعود كما كانت دولة ناهضة قوية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وبعزيمة شعبها.

ووفقا للأسس الاستراتيجية التى حددها جلالته، تعد السلطنة دولة سلام، ولذلك تتوافق بل تتطابق وجهات نظرها مع مواقف مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعلى مدار عقود تتوالى مبادراتها لمساندة الجهود الرامية إلى نشر السلام العالمى وتحقيق الاستقرار الإقليمى، وتفعيل التعاون الخليجى والتضامن العربى.

ومن هنا لم يكن من قبيل المصادفات أن تحصل على درجة صفر فى مؤشر التأثر بموجة ظاهرة الإرهاب العالمية، ثم يحوز الشعب العمانى على المركز الأول فى الترحيب بالضيوف الأجانب.

لذلك كله فإنها دولة عصرية وواحة سلام والاستقرار يعيش

الإنسان فيها فى رخاء وأمان نتيجة تنفيذ استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة.

كما تشهد تفعيلاً مستمراً لمفاهيم دولة المؤسسات وسيادة القانون وكذلك التعاون بين مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس الوزراء ومجلس عمان المكون من مجلسى الدولة، والشورى.

وتتميز السلطنة بحوار مجتمعى يعكس مفاهيم تضمن ممارسة كاملة للشورى، مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.

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وبمناسبة اختتامه لمهام عمله كسفير للسلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، قال الدكتور على بن احمد العيسائى: إننى أعتز بأننى شاركت فى القاهرة فى جهود مخلصة ونبيلة استهدفت مواصلة دعم العلاقات الثنائية, وأشهد الله أننى لقيت تعاوناً صادقاً من جميع المسئولين من الجانبين مما يسر مهمتى.

وفى القاهرة وفى كل مدينة مصرية لم أشعر يوما أننى سفير دولة لدى مصر، وإنما كنت أعامل كشقيق لكل مصرى، يغمره الجميع بالمحبة والتقدير. وإلى الجميع أتقدم بخالص الشكر والعرفان، مؤكداً لهم أننى أبادلهم محبة بمحبة، وأقول لهم إننى شريك لكم فى محبة مصر.

من جانبهم أشاد المشاركون فى الاحتفالية بمواقف السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وبمبادراته التاريخية، وأكدوا كذلك على المكانة التى تتمتع بها السلطنة قيادة وشعبا، لدى مصر، وعلى كل الأصعدة العربية والعالمية.

* شارك فى استقبال المدعوين أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة السلطنة. وشهدت الاحتفالية نخبة من كبار المسئولين والشخصيات العامة، وقادة القوات المسلحة والشرطة وسفراء الدول العربية والأجنبية،

وقيادات الجامعة العربية، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمجلات، وعلماء الدين، والمبدعين والإعلاميين، وعدد كبير من الدبلوماسيين العرب والأجانب من مختلف دول العالم، وأعضاء الجالية العمانية.

كما حضر الحفل لفيف من نجوم الفن من بينهم على الحجار الذى فاز هذا العام بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون، وحسين فهمى، وإلهام شاهين ورجاء الجداوى. على خلفية اللقاءات والحوارات تم تقديم بعض المأكولات الشهيرة فى السلطنة، بينما توالت العديد من المشاهد التى عبرت عن امتداد جسور قوية من العلاقات الوثيقة ما بين البلدين والشعبين الشقيقين منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.

وفى مختلف العواصم العربية والعالمية أقامت سفارات السلطنة حفلات مماثلة.

فى واشنطن شهد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومى الأمريكى، الاحتفال الذى أقامته سفارة السلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة العيد الوطنى.

وقد أكد «أوبراين» عمق العلاقات الاستراتيجية المتينة والصداقة الدائمة التى تربط بين السلطنة والولايات المتحدة منذ عقود طويلة والتى تتجسد يوما بعد يوم فى أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى شتى المجالات.

كما أشاد بالدور الذى تقوم به السلطنة فى تسهيل مباحثات السلام فى المنطقة بشكل عام وفى اليمن بشكل خاص.

يعكس تصريح مستشار الأمن القومى الأمريكى أهمية دور السلطنة التى تتبنى المواقف الثابتة والحياد الإيجابى وفى الوقت نفسه تعمل على تقريب المسافات بين الدول والشعوب بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجميع فى رسم المستقبل الأفضل، فى ظل الإيمان العمانى القوى بأن خير الشعوب ومستقبلها هو ترسيخ السلام والأمان والوحدة الداخلية لكل دولة لصالح مستقبلهم.

كما يعبر تصريح روبرت أوبراين مستشار الأمن القومى الأمريكى عن الحرص المتبادل على تفعيل التعاون المشترك فى عصر سمته الأساسية هى التكامل الاقتصادى والتجارى بين الشعوب، الذى ينعكس على منظومات الأمن والسلام الدولى.

وفى هذا الاطار أكد «أوبراين» على أن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية تمثل جوهر العلاقة الرئيسية بين البلدين، وبالتالى لها الدور الأساسى فى توطيد التعاون الاقتصادى ودفعه إلى أفق رحب فى المستقبل القريب، بما يجعل العلاقة بين الجانبين تتجه إلى المزيد من الشراكة الاستراتيجية.