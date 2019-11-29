«موسم الرياض» يقترب من حاجز الـ9 ملايين زائر

أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عدد زوار «موسم الرياض» الترفيهى بعد مرور شهر ونصف على انطلاقه.

وكتب تركى آل شيخ تغريدة له على «تويتر» قال فيها: «الحمد الله 8 ملايين و400 ألف عدد

زوار موسم الرياض.. شرفتونا».

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية فى السعودية، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض فى 11 أكتوبر الماضى، حيث يتضمن عروضاً مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عربية وعالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، وفنون أخرى..

وجذبت هذه الفعاليات، زائرين من السعوديين والوافدين المقيمين، بجانب السياح الذين بدأوا بالتوافد حديثًا على المملكة التى بدأت بمنح مواطنى 49 دولة تأشيرات دخول فورية.