أعلن مكتب الإعلام الأمني بالعراق ، اليوم الجمعة، عن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المكتب - في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - إن صاروخ كاتيوشيا سقط، مساء اليوم،

بمحيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد، دون وقوع خسائر.



وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى الى هجمات بصواريخ كاتيوشا، تسفر أغلبها عن أضرار مادية.