أعلن مكتب الإعلام الأمني بالعراق ، اليوم الجمعة، عن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المكتب - في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - إن صاروخ كاتيوشيا سقط، مساء اليوم،بمحيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد، دون وقوع خسائر.
وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى الى هجمات بصواريخ كاتيوشا، تسفر أغلبها عن أضرار مادية.
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