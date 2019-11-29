روسيا تجدد دعمها لجهود السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعم جهود السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقال فيرشينين ، في أمسية احتفالية بـ (يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني) ، "ندعم جهود القيادة الفلسطينية بالاعتماد على جماهيرها من أجل إجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية"، حسبما ذكرتوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأضاف "نؤيد الجهود المبذولة لاستعادة الوحدة الفلسطينية، ضمن إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
ولفت فيرشينين ، في هذه المناسبة ، إلى أن إعادة إعمار المركز التاريخي والديني لمدينة بيت لحم جارية بأموال خصصتها روسيا لهذا الغرض، موضحا أنه بحلول شهر فبراير من العام المقبل، يجب الانتهاء من هذه الأعمال ، مشددا على موقف روسيا الاتحادية الداعم للتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في وقت سابق، أن انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ستجرى بغض النظر عن موقف إسرائيل، وذلك بمجرد الحصول على موافقة حركة حماس ، كما أكد عباس أن الاتصالات مع قيادة حركة حماس جارية في هذا الصدد.
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