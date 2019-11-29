فرنسا تستدعي السفير التركي عقب تصريحات لأردوغان

أعلن مسئول بالرئاسة الفرنسية ، اليوم الجمعة ، عزم وزارة خارجية بلاده استدعاء السفير التركي في باريس عقب تصريحات مهينة أدلى بها الرئيس التركي مؤخراً. التركي مؤخراً. وذكرت الخبر قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم بدون التطرق للمزيد.

وكان أردوغان قد قال أدلى بتصريحات مهينة للجانب الفرنسي قال فيها إن تحذير ماكرون من الموت السريري لحلف شمالي الأطلنطي "الناتو" يعكس فهماً "مريضاً وضحلاً" ، وأنه على الرئيس الفرنسي أن يتأكد مما إذا كان يعاني "الموت السريري". للجانب الفرنسي قال فيها إن تحذير ماكرون من الموت السريري لحلف شمالي الأطلنطي "الناتو" يعكس فهماً "مريضاً وضحلاً" ، وأنه على الرئيس الفرنسي أن يتأكد مما إذا كان يعاني "الموت السريري".

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