عبدالمهدي يعتزم الاستقالة والمتظاهرون يسقطون المحرمات

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس، عزمه تقديم طلب استقالته إلى مجلس النواب، وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة، فيما هتف على الفور متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ«إسقاط الحكومة» وتغيير القادة السياسيين.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته.

من جانبه، دعا المرجع الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة أمس، مجلس النواب العراقي البرلمان، إلى سحب الثقة من الحكومة إثر موجة احتجاجات مطلبية تضرب البلاد منذ شهرين دون مبالاة من الطبقة السياسية.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، إن «مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».

مصادر طبية

وأضاف الصافي الذي تلا توجيهات المرجع السيستاني، للمرة الأولى، بعد قراءة سورة الفاتحة على أرواح «شهداء» الاحتجاجات، بأن البرلمان «مدعوّ إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية، بما يكون مرضياً للشعب، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة».

كما انتقد المرجع الشيعي الأعلى، الجمعة، وبشدة تلكؤ السياسيين في إجراء إصلاحات تلبي مطالب المحتجين، بالقول إن «التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار -الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستورـ سيكلّف البلاد ثمناً باهظاً وسيندم عليه الجميع».

المظاهرات

وهاجم العراقيون المتظاهرون منذ أكثر من شهر ضد السلطة السياسية قنصليات إيرانية، وأزالوا صور زعماء إيرانيين في الساحات العامة، مسقطين في الشارع محرمات كثيرة، فيما يرى خبراء أن إيران عززت نفوذها داخل الحكم في العراق.

وفي النجف التي تستضيف سنويا ملايين الزوار معظمهم من الإيرانيين، أضرم متظاهرون النار في قنصلية الجمهورية الإيرانية وهتف مئات الشبان«إيران بره» من داخل المجمع الدبلوماسي.

إحراق القنصلية

وسبق أن حاول متظاهرون مطلع نوفمبر، بعد شهر من بدء الاحتجاجات على السلطة العراقية والتي تخللها مقتل نحو 400 شخص وإحراق قنصليّة إيران في كربلاء، المدينة المقدسة أيضا، ورفعوا الأعلام العراقية على الجدار المحيط بالمبنى وكتبوا عليه «كربلاء حرة حرة..إيران بره بره».

تعبير غير مسبوق

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وبعدما كانت هذه المعارضة لإيران تقتصر على مناطق السنة الذين يشكلون ثلث سكان العراق مقابل ثلثين من الشيعة كما في إيران، أحرق المحتجون مقار فصائل مسلحة مؤيدة لإيران تشكل ثاني أكبر كتلة في البرلمان في بغداد.

ويتهم المتظاهرون إيران أيضا بالقضاء على الصناعة العراقية بإغراقها السوق بمجموعة واسعة من المنتجات والسلع تتراوح بين السيارات إلى الطماطم، بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي ستة مليارات يورو في السنة.

طبق يغلي

وأوضحت ماريا فانتابيي من مجموعة الأزمات الدولية أن وعود الازدهار بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش قبل عامين لم تتحقق، فيما لم تتجدد الطبقة السياسية في بلد مصنف في المرتبة الثانية عشرة للدول الأكثر فسادا في العالم.

وقالت الباحثة إن«الانتفاضة نزعت الغطاء عن طبق كان يغلي بالأساس» والشعور المعادي لإيران «طفا على السطح»، ولفتت إلى أن الانتفاضة كشفت النقاب عن الشقاقات، سواء بين الشعب والطبقة الحاكمة، أو بين المرجعيتين الشيعيتين في العراق وإيران.

ما هي المحرمات التي أسقطها المتظاهرون

- مهاجمة وإحراق قنصليات إيرانية

- إزالة صور زعماء إيرانيين في الساحات العامة

- إحراق قنصليّة إيران في كربلاء والنجف

- انتقال معارضة إيران من مناطق السنة إلى مدن الشيعة

- رفع شعارات كُتب عليها كربلاء حرة حرة إيران بره بره