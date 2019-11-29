عملية طعن على جسر لندن توقع عددا من الجرحى

بدورها، أعربت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن "قلقها الشديد" حيال التطورات الأخيرة في العاصمة البريطانية. وأفاد مراسل "بي بي سي" الذي كان في المكان لدى وقوع الحادثة أنه رأى ما بدا وكأنه مشاجرة بين مجموعة من الرجال ثم سمع طلقتين ناريتين ورأى شخصًا أجبر على الانبطاح أرضًا، في الحادثة التي وقعت في الجانب الشمالي من الجسر حيث تم إبعاد الناس سريعًا، بحسب صور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكّد جهاز الإسعاف في لندن أن فرقه وصلت إلى الموقع وأعلنت عن "حادثة كبيرة". وأفادت شاهدة عيان "بي بي سي" أنها سارعت مع آخرين كانوا في المكان إلى مطعم على الجسر حيث نصحها الموظفون بالاحتماء. وذكرت أنهم قالوا لها "تحت الطاولة، وقع إطلاق نار". وتم إخلاء محطة جسر لندن، جنوب الجسر، بحسب ما أفادت شرطة المواصلات البريطانية، فيما أظهر تسجيل على تويتر -تم تصويره من حافلة- ما يبدو أنهما شرطيان مسلّحان يوجهان مسدسيهما باتّجاه رجل على الأرض.
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