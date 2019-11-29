مصر تنجح في القبض على عصابة للهجرة غير الشرعية

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط سماسرة وعصابة منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين خارج البلاد. وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص "مقيمون بالبحيرة – اثنان متواجدان خارج البلاد" بالاشتراك في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية. استقطاب الشباب وذكرت أن الهجرة غير الشرعية تتم عبر استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين في ذلك مستندات وأوراقا رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسؤولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين "150:50" ألف جنيه عن كل حالة. زعامة التشكيل وكشفت التحريات تولي أحدهم زعامة التشكيل، وقيام آخر باستقطاب راغبى السفر والاتصال بذويهم والاتفاق على المبالغ المالية، فيما يقوم اثنان باستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات، كما يتولى اثنان من عناصر التشكيل استقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية، وتوصلت الجهود إلى تحديد 6 من الضحايا. ضبط ثلاثة عناصر وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط ثلاثة عناصر من التشكيل، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، اثنان منها مُحملة بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة، فضلاً عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التي تُشير إلى نشاطهم الإجرامي.



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