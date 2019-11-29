جونسون يناشد ترامب عدم التدخل بانتخابات بريطانيا

لندن (وكالات)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من الأفضل ألا يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات البريطانية المرتقبة عندما يزور لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.

وقال جونسون، الذي يتقدم حزب المحافظين المنتمي له في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر، «ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا بعضاً».

وأضاف «أفضل (شيء) يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر».

لكن ترامب خاض بالفعل في الانتخابات حيث صرح في أكتوبر بأن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين سيكون اختياراً «سيئاً جداً» لبريطانيا وبأنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب بريكست.

واستغل كوربين إشادة ترامب بجونسون للهجوم على المحافظين في حملته حيث قال إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة وتحظى بشعبية واسعة لشركات أميركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فازوا في الانتخابات.

وذكرت صحيفة صن البريطانية أمس أن زعماء بارزين في حزب المحافظين يخشون أن يتفوه ترامب خلال زيارته التي تستمر يومين بما قد يؤثر سلباً على حملتهم.

ولم يبتعد ترامب عن الخوض في السياسة البريطانية خلال زيارات سابقة بما في ذلك انتقاده لسياسة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وتعهد جونسون مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير على أبعد تقدير، إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجري خلال أسبوعين.

وقال جونسون «إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل (لنقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير».

وأكد أيضا أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020. وعندما سُئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب «أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي. بإمكاني أن أقول لك هذا».