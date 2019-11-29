الشرطة تقتل إرهابياً طعن أشخاصاً في لندن

لندن (وكالات)

أعلن قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلاً على جسر لندن امس كان في حوزته «متفجّرات زائفة» بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية «إرهابية». وأضافت الشرطة أن الهجوم يمثل اعتداء خطيراً على الأمن.

وقال المسؤول في الشرطة نيل باسو في بيان «أنا حاليًا في موقع يمكنني من التأكيد أنه كان عملاً إرهابياً».

وقد أُصيب عدد من الأشخاص بجروح أمس إثر عملية الطعن.

وأعلنت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي حزاماً ناسفاً وهمياً، وأكدت تعزيز تواجدها الأمني في العاصمة لندن.

وأضافت أن قوات الأمن لا تزال تطوق منطقة جسر لندن، وجارٍ التحقيق في أسباب حادث الطعن.

وأفادت شرطة لندن أنها تلقّت بلاغًا بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن، التي شهدت اعتداء إرهابيًا في يونيو 2017 أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت الشرطة «نعتقد أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح». من جهته، أكّد رئيس الوزراء بوريس جونسون «يتم إبلاغي بآخر التطورات المرتبطة بالحادثة في جسر لندن وأريد أن أشكر الشرطة وجميع أجهزة الطوارئ على استجابتها الفورية».

بدورها، أعربت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن«قلقها الشديد» حيال التطورات الأخيرة في العاصمة البريطانية.

وأفاد مراسل «بي بي سي» الذي كان في المكان لدى وقوع الحادثة أنه رأى ما بدا وكأنه مشاجرة بين مجموعة من الرجال ثم سمع طلقتين ناريتين ورأى شخصًا أجبر على الانبطاح أرضًا.

وأكّد جهاز الإسعاف في لندن أن فرقه وصلت إلى الموقع وأعلنت عن «حادثة كبيرة». وأفادت شاهدة عيان «بي بي سي»أنها سارعت مع آخرين كانوا في المكان إلى مطعم على الجسر حيث نصحها الموظفون بالاحتماء.

وذكرت أنهم قالوا لها «تحت الطاولة، وقع إطلاق نار». وتم إخلاء محطة جسر لندن، جنوب الجسر، بحسب ما أفادت شرطة المواصلات البريطانية، بينما أقيم حاجز حول سوق بورو.

وأظهر تسجيل على تويتر تم تصويره من حافلة ما يبدو أنهما شرطيان مسلّحان يوجهان مسدسيهما باتّجاه رجل على الأرض. وأظهرت صور أخرى نشرها مستخدم آخر على الموقع المشهد ذاته.

وقالت شرطة لندن، إنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الشرطة أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلاً في الحال.