الجيش الليبي: جاهزون لدخول قلب طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إلى أن القوات الجوية والبرية والبحرية في كامل جاهزيتها وفي أعلى معنوياتها بعد أن تلقت تدريباتها على أكمل وجه، ما جعلها على أهبة الاستعداد للتقدم بخطى ثابتة نحو قلب طرابلس بكفاءة ودقة. وقامت وحدات الاستطلاع الجوي والأرضي التابعة للجيش الليبي بمتابعة ومراقبة الميليشيات المسلحة والإرهابية حتى ساعات الفجر، أمس، موضحة أنه تم استهدافهم جنوب أوباري في مشروع مكنوسة الزراعي بغارات جوية، أفضت إلى تدمير عدد 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية، وتدمير كميات من الذخائر.

وأشار الإعلام الحربي إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تقدمت ومشطت مواقع عدة، وصادرت آليات مسلحة تتبع ميليشيات الوفاق. وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبي أنها قادرة على حماية الأراضي الليبية كافة، وأنها لن تتهاون في ردع المخربين الإرهابيين، وكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي، خاصة قطاع الغاز والنفط، وحماية مصالح الشركات الأجنبية الشريكة التي تمثل دولاً صديقة ومصالح مشتركة.

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