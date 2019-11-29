موسكو تعرض المساعدة على بغداد

موسكو (وكالات) عبر ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن استعداد موسكو لمساعدة العراق في إيجاد تسوية للأزمة الحادة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع والتي أودت بحياة المئات.

وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية، أمس: «نحن كدولة صديقة للعراق مستعدون دائماً لتقديم المساعدة، إذا لزم الأمر، في حل هذه المشكلات، ونحن على اتصال مع قيادات جمهورية العراق سواء في بغداد أو في الشمال، بإقليم كردستان، أو في البصرة والمناطق الجنوبية، حيث اتخذت المظاهرات المنحى الأكثر حدة».

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