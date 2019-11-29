الممثلة «الأممية»: إحاطة إلى مجلس الأمن

بغداد (الاتحاد) قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، أمس، إنها ستقدم إحاطة لمجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري في العراق يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت هينيس بلاسخارت: «إن الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها». واعتبرت أن وجود المندسين في التظاهرات السلمية يضع العراق على مسار خطير.

وقادت البعثة الأممية في العراق مساعي حثيثة لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بالعراق منذ شهرين.

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