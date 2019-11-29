واشنطن: على القادة الاستجابة لمطالب المتظاهرين

واشنطن (أ ف ب) دعت الولايات المتحدة، أمس، قادة العراق للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين «المشروعة»، بعدما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه على الاستقالة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نشارك المتظاهرين أسباب قلقهم المشروعة»، مضيفة: «نواصل حضّ الحكومة العراقية على المضي قدماً بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب، وبينها تلك المرتبطة بالبطالة والفساد وإصلاح النظام الانتخابي»، من دون أن تتطرق مباشرة إلى قرار رئيس الوزراء.

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