الاتحاد الأوروبي ينفي تأييد توطين اللاجئين السوريين بلبنان

بروكسل (وكالات) أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه لم يؤيّد أبداً توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه، مضيفاً: «نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم في لبنان مؤقتة».

وقال الاتحاد في بيان: «إن عمليات العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، بما يتماشى مع القانون الدولي»، موضحاً: «لا يعود القرار للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرتهم له».

ورحّب الاتحاد الأوروبي، بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

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