اعتداءات «حزب الله» على المتظاهرين تؤجج الانقسامات المجتمعية

دينا محمود (لندن)

حذرت تقارير غربية من مغبة اعتداءات أنصار حركة أمل وميليشيات «حزب الله» على المشاركين في المظاهرات اللبنانية، التي دخلت يومها الـ44، قائلة: «إن ذلك يهدد بتفاقم الانقسامات المجتمعية شديدة الخطورة في لبنان، ويضع قوات الجيش في مأزق شديد».

ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات تشكل «رسالة مخيفة» من جانب ميليشيات الحزب المصنف إرهابياً في كثير من الدول، بأنه «على استعداد للجوء للعنف من أجل حماية نفوذه السياسي، وهو ما يُذكي احتمالات وقوع مزيد من المواجهات الدموية، حال مواصلة المحتجين تظاهراتهم واسعة النطاق». وقالت صحيفة «ذا أوستراليان» الأسترالية: «إن مهاجمة المحتجين تهدد بتدهور الأزمة إلى السيناريو الأسوأ، باعتبار أن اعتداءات من ذلك القبيل تجعل قوات الجيش اللبناني، عالقة بين رافضي حزب الله وأنصاره».

وأضافت: «إن الاعتداء على المتظاهرين يزيد الضغوط على قوات الأمن التي تحملت الكثير حتى الآن، من أجل توفير الحماية للمحتجين الرافضين للنخبة السياسية».

ورغم تصميم الجيش اللبناني على حماية متظاهري الحراك، فإن فكرة «دخوله في مواجهة مع ميليشيات حزب الله غير واردة، لا سيما وأن ذلك سيجعله يخرج عن الدور الحيادي الذي يسعى للحفاظ عليه، ويهدد بحدوث انقسامات في صفوفه هو نفسه»، بحسب الصحيفة.

وحذرت «ذا أوستراليان» من أن مواجهات عنيفة مثل تلك التي وقعت قبل أيام في بيروت، قد تؤدي إلى تغيير الطابع السلمي الذي اصطبغت به التظاهرات في لبنان، منذ اندلاعها في السابع عشر من الشهر الماضي، قائلة: «إن احتمالات حدوث ذلك تتزايد» في ضوء عدم وجود أي حلول سياسية في الأفق.