محادثات الدستور السوري تنتهي بلا لقاءات مباشرة

جنيف (أ ف ب) أكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بشأن تعديل الدستور السوري، أمس، بعدما منع خلاف بشأن جدول الأعمال المفاوضين عن كل من الحكومة والمعارضة من اللقاء.

وأوكلت مجموعة مصغّرة تضم 45 مفاوضاً مهمة صوغ الدستور الجديد.

وقال بيدرسون للصحافيين: «لم يكن ممكناً الدعوة لاجتماع للهيئة المصغّرة التي تضم 45 مفاوضاً، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال». وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء الأطراف المعنيين.

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