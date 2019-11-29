تركيا: داوود أوغلو يشكل حزباً جديداً خلال أسابيع

أنقرة (رويترز)

يعتزم رئيس وزراء تركيا السابق، أحمد داوود أوغلو، الذي كان في وقت سابق أقرب حليف للرئيس رجب طيب أردوغان، تشكيل حزب جديد خلال أسابيع. وشغل داوود أوغلو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان، ويوجه هذا العام انتقادات حادة للرئيس والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، متهماً إياهم بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وقال المصدر الذي يشارك في تأسيس الحزب لرويترز: «من المتوقع أن يقدم الحزب الجديد الذي يشكله داوود أوغلو طلبه إلى وزارة الداخلية، وأن يتأسس رسمياً خلال أسابيع قليلة». وأضاف أنه «يجري وضع اللمسات الأخيرة على الحزب الجديد ولن يتأخر تأسيسه إلى 2020». وأوضح المصدر أنه «تم تأجير المباني ومقر في أنقرة ومركز مؤقت في إسطنبول».

وفي 13 سبتمبر الماضي، أعلن داوود أوغلو تقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وقال في ذلك الوقت، إن الحزب لم يعد قادراً على حل مشاكل البلاد، ولم يعد يسمح بالحوار الداخلي فيه.

ووفق المصدر الذي تحدث لرويترز، فإن بعض الشخصيات السياسية السابقة، وعدداً من المسؤولين الكبار في القطاع العام سيلعبون أدواراً مهمة في حزب أوغلو.