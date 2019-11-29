الشرطة الهولندية: إصابة عدة أشخاص بعملية طعن في لاهاي

ويذكر أن نقلت وكالة " دي تلجراف" الهولندية أن الشرطة أعلنت أنها اعتقلت، أمس الاثنين، رجلين تتراوح أعمارهما بين 20 و34 عاما، للاشتباه في أنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي عن طريق سترات ناسفة وسيارت مفخخة.

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وأصدرت محكمة هولندية، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، على رجل باكستاني الأصل، بتهمة الإعداد لتنفيذ هجوم يستهدف رئيس حزب "من أجل الحرية" الهولندي غيرت فيلدرز.

يذكر أن المحكمة الهولندية في لاهاي، حكمت خلال الأسبوع الماضي، أنه على الدولة بذل الجهود لإعادة 56 طفلا من 23 امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية شمالي سوريا، وتستأنف هولندا ضد هذا الحكم.