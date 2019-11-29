وزير الخارجية البريطاني يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في العراق

وحث راب، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، الحكومة العراقية على العمل مع الأمم المتحدة من أجل تبني إصلاح انتخابي حقيقي.

وجددت وزارة الخارجية البريطانية الدعوة إلى حل سلمي للاضطرابات الجارية في العراق.

وأعلنت مصادر من الشرطة ومستشفيات في العراق، الجمعة، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن منذ الأول من أكتوبر الماضي تجاوز 408 معظمهم من المتظاهرين العزل.

وقالت مصادر في مستشفيات إن أشخاصا عدة قضوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في اشتباكات الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية، ما يرفع عدد القتلى إلى 46 على الأقل بالمدينة ولـ408 في شتى أنحاء العراق.

ويطالب المتظاهرون في العراق، منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.