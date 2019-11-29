إصابة 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية

انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين، في ريف حلب الشمالي الغربي، اليوم الجمعة، أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص .

وقال أحد القادة العسكريين السوريين في الجبهة الوطنية للتحرير طبل عدم الكشف عن هويته "انفجرت سيارة مفخخة قرب دوار نيروز وسط مدينة عفرين، وأصيب إثر الانفجار خمسة أشخاص أحدهم إصابته حرجة، وتم نقلهم إلى المشافي".

وأضاف: "تم وضع السيارة في أكثر المناطق ازدحاماً في مدينة عفرين، ولكن كانت الحركة في المنطقة خفيفة اليوم بسبب العطلة".

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وتشهد مدينة عفرين التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية والجيش التركية تفجيرات متكررة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى خلال العام الحالي.

وتتعرض المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي لتفجيرات متكررة كان آخرها التفجير الذي وقع قبل أيام في قرية تل حلف قرب مدينة رأس العين، راح ضحيته أكثر من 16 قتيلاً وأكثر من 25 جريحاً.

وتتهم فصائل المعارضة التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي بأنها تقف خلف التفجيرات.

كما تعلن وزارة الدفاع التركية عقب كل تفجير يحصل في مناطق الشمال السوري، بأن قوات قسد تقف وراء هذه التفجيرات، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في تلك المناطق.