كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: الرئيس ترامب ملتزم بجعل حلف الناتو أقوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ملتزم بجعل حلف الناتو أقوى وجاهز لمواجهة التهديدات، ولهذا شددنا على ضرورة رفع الحلفاء لإنفاقهم الدفاعي.

وأضاف، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، أن الصين ومبادرة الاتحاد الأوروبي للدفاع تتصدر المسائل التي سيناقشها ترامب خلال قمة الناتو. وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيسمع خلال قمة الناتو قلق الدول الأعضاء من تفعيل تركيا لمنظومة إس 400 الروسية. وتابع: "كنا واضحين مع أردوغان بأن منظومة إس 400 لا تتسق مع دور تركيا كعضو في حلف الناتو وكجزء من برنامج إف 35".

وأردفا: "أعتقد أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا لا يزال صامدا ونعمل مع الأتراك للسماح بممرات إنسانية وللإبقاء على مراكز احتجاز داعش آمنة".