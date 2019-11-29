كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهجمات المميتة على عيادات الكونغو تهدد بظهور وباء الإيبولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت منظمات دولية، اليوم الجمعة، من احتمال عودة فيروس إيبولا في الكونغو، بعد أن أجبرت هجمات الميليشيات الفتاكة على المراكز الصحية جماعات الإغاثة على تعليق العمليات وسحب الموظفين من آخر معاقل الوباء.

وقتل مقاتلو ميليشيا "ماي ماي"، أربعة أشخاص وأصابوا آخرين في مركزين للإيبولا، يوم الخميس، في أسوأ أعمال عنف تعوق الجهود المبذولة؛ لتهدئة الفاشية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتسبب ثاني أكبر وباء للإيبولا في العالم في وفاة أكثر من 2200 شخص منذ منتصف عام 2018، لكن الإصابات الجديدة تباطأت في الأشهر الأخيرة.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف، "الإيبولا كانت تتراجع والآن من المحتمل أن تعود إلى الظهور".

كما قامت منظمة الصحة العالمية بنقل 173 موظفًا، بينما قامت منظمة الأطفال التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) بإجلاء 20 موظفًا.

وبعد الغارات القاتلة التي دارت يوم الخميس، على المراكز الصحية في مانجينا وبياكوتو، تعرض مركز فحص للهجوم أيضًا في بلدة أويتشا، حسبما ذكرت السلطات الصحية الكونغولية.

كما هاجم مقاتلو "ماي ماي" والسكان المحليون المرافق الصحية في بعض الأحيان، لأنهم يعتقدون أن الإيبولا غير موجود وفي حالات أخرى بسبب الاستياء لأنهم لم يستفيدوا من تدفق تمويل المانحين.

وأوقف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر عملياته في مدن مانجينا وبني وبوتيمبو.

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وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الكونغو كوري بتلر، إنهم اضطروا، إلى تعليق جميع أنشطة الإيبولا في المناطق الشديدة الخطورة، وإن الهجمات كانت في مناطق بها معظم حالات الإيبولا.

وأضافت، إن ما لا يقل عن 1500 من موظفي ومتطوعي الصليب الأحمر يشاركون في عمل الإيبولا في شرق الكونغو، ومعظمهم في المناطق التي تتوقف فيها الأنشطة الآن بسبب العنف.

وقال برنامج الأغذية العالمي، وهو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة توفر الغذاء للذين يعيشون حول الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس إيبولا، إن "أنشطته قد توقفت أيضًا بسبب انعدام الأمن".

وصرحت السلطات الصحية الكونغولية، بأنها "أجلت 13 موظفًا وأن عمليات نقل أخرى جارية".

وقالت جمعية التحالف من أجل العمل الطبي الدولي، إن الأنشطة في مراكز العلاج التابعة لها في مدينتي (مامباسا وكاتوا) لم تتوقف لكنها تراقب الوضع الأمني عن كثب.

وجاءت هجمات الخميس بعد غارات على المجتمعات، التي يشتبه في أنها من المتمردين الإسلاميين الذين يعتقد أنهم قتلوا 100 شخص على الأقل في الشهر الماضي، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

كما لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم هذا الأسبوع، أثناء الاحتجاجات على الفشل الملحوظ للجيش وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حماية المدنيين من قوات التحالف الديمقراطية الإسلامية.

