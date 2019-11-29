أقر بصعوبة المباراة.. زوران: “نحترم اتحاد العاصمة، ونبحث عن العودة بنتيجة إيجابية”

أقر الصربي زوران مانولوفيتش مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بصعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه غدا السبت، باتحاد العاصمة الجزائري، برسم أولى جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال زوران في الندوة الصحافية التي تسبق المباراة اليوم الجمعة: “نعلم أنها لن نكون مواجهة سهلة، ونحن على علم أيضا بانتظارات جماهيرنا الذين سنعمل على إسعادها”

وأضاف المدرب الصربي: “نحن في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، صحيح نحترم اتحاد العاصمة، لكننا نتطلع إلى العودة بنتيجة إيجابية”.

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وعن طريقة اللعب التي سينهجها في لقاء الغد، قال زوران: “سألعب بالطريقة التي أراها مناسبة، أمامي 24 ساعة لاختيار التوليفة المناسبة، كما استعدت بعض اللاعبين المصابين”.

وتقام المباراة على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، إذ يسعى بطل المغرب إلى العودة بنتيجة إيجابية تجعله يكمل مرحلة المجموعات بمعنويات مرتفعة.

يذكر أن اللقاء الثاني عن هذه المجموعة، سيجمع غدا السبت، بين فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي.