لمشاهدة مباريات الفريق بشكل جماعي.. شباب القدس يؤسس رابطة عشاق الرجاء في فلسطين

أسس مجموعة من الشباب الفلسطيني بالعاصمة الفلسطينة القدس، رابطة مشجعي فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم في فلسطين.

وقالت صحيفة “القدس”، اليوم الجمعة، إن مجموعة شبابية من القدس، أسست رابطة مشجعي الرجاء في فلسطين، والتي لقت ترحيبا من أنصار الفريق الأخضر.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن صفحة الرابطة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ازداد عدد متابعيه مباشرة بعد إعلان التأسيس، ليصل إلى 20 ألف متابع، كما تم تشكيل مجموعة عبر “واتساب”، تضم مجموعة من المحبين والمؤازرين للرجاء في مختلف أنحاء العالم.

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وأشارت “القدس”، أن رابطة مشجعي الرجاء في فلسطين، تتكون إدارتها من محمد غيث، ومحمد الجندي، بالإضافة للمغربي عزيز دينير الذي يقيم في مدينة يافا.

ونقل المصدر ذاته، تصريحا لغيث أحد مؤسسي الرابطة، عبر فيه عن سعادته البالغة بالتفاعل الذي حظيت به الرابطة من طرف المغاربة، عبر “فايسبوك”، مؤكدا أن ذلك ليس بالأمر الغريب عن الشعب المغربي المناصر الدائم للقضية الفلسطينية.

وعن أهداف الرابطة وخططها المستقبلية، قال غيث: “خطتنا المقبلة ستكون عقد تجمعات لعشاق الرجاء، ومشاهدة مبارياته المهمة، والقيام بأنشطة متنوعة”.