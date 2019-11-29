أعلن الإطار الوطني رشيد الطاوسي، استقالته من تدريب فريق أولمبيك خريبگة لكرة القدم، اليوم الجمعة، وذلك خلال الندوة الصحافية التي تلت لقاء “لوصيكا” بضيفه مولودية وجدة، والمنتهية بفوز هذا الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
وأعاد الطاوسي أسباب إقدامه على هذه الخطوة إلى انعدام ظروف العمل داخل الفريق، فضلا عن المستوى المتدني الذي أبان عنه مجموعة من لاعبي النادي في المباريات الأخيرة.
وكان أولمبيك خريبگة تعاقد مع المدرب السابق للمنتخب الوطني، مطلع العام الجاري خلفا لمحمد أمين بنهاشم، حيث قاد الفريق إلى الحفاظ على مكانته ضمن قسم الكبار.
ولم تكن بداية “لوصيكا” إيجابية مع الطاوسي هذا الموسم، إذ خرج الفريق من سدس عشر نهائي كأس العرش على يد أولمبيك الدشيرة، بالإضافة لاكتفاىه بتحقيق فوز وحيد من أصل 6 مباريات في البطولة، مقابل 3 تعادلات، وهزيمتين، جعلته يقبع في المركز الحادي عشر.
وأحرز خط هجوم أولمبيك خريبگة 4 أهداف، في حين اهتزت شباكه في 7 مناسبات، علما أن الفريق يمتلك مباراتين ناقصتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهزيمة برباعية أمام المولودية.. الطاوسي يقدم استقالته من تدريب “لوصيكا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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