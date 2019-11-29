نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجة الممتازة والدرجات الدنيا. الدرجة الممتازة (الجولة 13) مكابي بيتح تيكفا (2-0) أخاء الناصرة هبوعيل كتمون القدس (1-2) الوحدة كفر قاسم هبوعيل رمات غان (4-0) أبناء اللد الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 10) مكابي يافا (1-1) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 10) النادي الرياضي حيفا (1-0) هبوعيل إكسال النادي الرياضي الطيرة (1-0) مكابي تسور شالوم هبوعيل هرتسليا (0-2) مكابي طمرة هبوعيل كفر كنا (1-1) عيروني طبرية هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (3-0) النادي الرياضي دبورية الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 11) شمشون تل أبيب (2-0) شمشون أبناء الطيبة أبناء يافا (0-4) شباب الطيبة هبوعيل قلنسوة (2-0) عوتسماة حولون هبوعيل كفر قاسم (2-0) هبوعيل كفر برا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 11) أبناء كابول (2-1) بيتار نهريا أخاء عكا (1-0) شباب سخنين Advertisements الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 11) النادي الرياضي بردس حنا (5-2) اتحاد أبناء باقة أخاء إكسال (0-4) هبوعيل بيت شان عيروني نيشر (1-0) مكابي عرب النجيدات هبوعيل رموت منشيه (2-2) مكابي أم الفحم الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 8) اتحاد أبناء كفر سميع (3-0) هبوعيل شلومي الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 8) شباب طرعان (2-3) الأهلي طمرة الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 10) هبوعيل رهط (1-2) مكابي ديمونا الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 8) هبوعيل البطوف (0-1) النادي الرياضي كفر كما الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10) مكابي عسفيا (0-3) هبوعيل كريات يام الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 10) نادي كرة قدم كفر قاسم (0-8) سبورتينغ تل أبيب هبوعيل أورنيت (7-1) هبوعيل جلجولية بني هرتسليا (0-4) شباب الطيرة بني رعنانا (4-1) أبناء الطيرة

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