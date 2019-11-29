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إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل والان مع التفاصيل

الجمعة 29 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة على المدن والبلدات المحاذية للقطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق غلاف القطاع.

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخاً على الأقل سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة "أشكول" المحاذية لقطاع غزة، بعد دوي صفارات الإنذار في عدد من مناطق غلاف القطاع.

وجاء إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، عقب استشهاد فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق خان يونس جنوب القطاع.

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