شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهد طفل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بأن الطفل فهد محمد وليد الأسطل استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في البطن، فيما أصيب أربعة آخرون، عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق المدينة الرصاص الحي على تجمع لعشرات الفلسطينيين، على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة.

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