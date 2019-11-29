شكرا لقرائتكم خبر عن «يرتدي سترة ناسفة زائفة».. مقتل منفذ هجوم لندن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة أنها تلقت اخطارا قبل الساعة الثانية ظهرا بوقوع حادث طعن قرب جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه متشددون قبل عامين.
وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة: "أطلق ضباط مسلحون من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن النار على رجل وبوسعي تأكيد أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث".
وأضاف: "أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة".
وأجلت قوات الأمن الأفراد من الأبنية المحيطة بمسرح الحادث إلى الجانب الشمالي من نهر التيمز.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: "أتلقى إفادات بشكل مستمر عن حادث جسر لندن وأود أن أشكر الشرطة وكل خدمات الطوارئ على استجابتهم الفورية".
كانت هذه تفاصيل خبر «يرتدي سترة ناسفة زائفة».. مقتل منفذ هجوم لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.