شكرا لقرائتكم خبر عن «يرتدي سترة ناسفة زائفة».. مقتل منفذ هجوم لندن والان نبدء بالتفاصيل

قتلت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، رجلا ربط متفجرات زائفة حول خصره، وطعن عددا من الأشخاص في حادث وصفته بأنه هجوم إرهابي في منطقة جسر لندن بالعاصمة.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت اخطارا قبل الساعة الثانية ظهرا بوقوع حادث طعن قرب جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه متشددون قبل عامين.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة: "أطلق ضباط مسلحون من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن النار على رجل وبوسعي تأكيد أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث".

Advertisements

وأضاف: "أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة".

وأجلت قوات الأمن الأفراد من الأبنية المحيطة بمسرح الحادث إلى الجانب الشمالي من نهر التيمز.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: "أتلقى إفادات بشكل مستمر عن حادث جسر لندن وأود أن أشكر الشرطة وكل خدمات الطوارئ على استجابتهم الفورية".