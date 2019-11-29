شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى زلزال ألبانيا إلى 49 والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع عدد القتلى إلى 49. ووقعت أكثر من 500 هزة ارتدادية بعد زلزال يوم الثلاثاء، تجاوزت شدة بعضها خمس درجات.
وقال رئيس الوزراء الألباني إدي راما إن 25 شخصا لقوا حتفهم في دورس و23 في ثوماني بشمال البلاد وواحدا في بلدة لاك.
وأضاف أن الزلزال ألحق أضرارا شديدة بأكثر من 700 منزل في دورس ودمر 12 وسبب تشققات وتصدعات في أكثر من 200 مبنى سكني.
وذكر راما أن الزلزال شرد أكثر من 5000 شخص، يجري إيواؤهم في فنادق ومدارس وقاعات رياضية وأماكن إيواء مؤقت أخرى.
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