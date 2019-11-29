صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة.. وسقوط صاروخ بأشكول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة، فيما أعلنت محطات تلفزيونية تابعة للاحتلال سقوط صاروخ بتجمع "أشكول".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن صافرات الإنذار دوت في تجمعات في غلاف قطاع غزة.
وأضاف: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وأشارت محطات التلفزة الإسرائيلية أن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع "أشكول" دون وقوع إصابات أو أضرار.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق الجمعة، استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين على حدود قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
ونددت الفصائل الفلسطينية بقتل الجيش الإسرائيلي طفلا وإصابة 5 آخرين خلال تظاهرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
ودعا شبان غاضبون للرد على مقتل الطفل الفلسطيني.
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