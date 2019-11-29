النائب ​نعمت افرام​ في حديث تلفزيوني إلى أن "الشهر الماضي أي شهر تشرين الاول تم دفع 50 في المئة من معاشات الموظفين في ​القطاع الخاص​ ولكن هذا الشهر أخاف من عدم دفع المعاشات".

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كانت هذه تفاصيل خبر افرام: أخاف هذا الشهر من عدم دفع معاشات الموظفين في القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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