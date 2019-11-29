الحسن عرضت مع كوبيش للأوضاع السياسية الراهنة بخاصة مسألة تشكيل الحكومة

التقت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، حيث تمّ التداول في الأوضاع السياسيّة الراهنة، لا سيما مسألة تشكيل حكومة جديدة، ووجوب اتخاذ تدابير إصلاحيّة سريعة، من شأنها أن تضع حدًّا لما يعانيه اللبنانيون اقتصاديًّا وماليًّا واجتماعيًّا.

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