اعتبر وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أن "مشهد اليوم أمام ​محطات الوقود​ كان محزناً وفيه الكثير من الاذلال للمواطنين وقد حذرنا كثيراً من كارتيلات ​البنزين​ والاقطاعية نتيجة الاحتكار في هذا القطاع"، متسائلا "ألم يكتفي الاقطاعيون من كل ما جنوه خلال عشرات السنوات؟ وفي وجه من يقفون اليوم؟ الامور باتت واضحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: مشهد اليوم أمام محطات الوقود كان محزناً وفيه الكثير من الاذلال للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.