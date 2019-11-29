طقس يوم غد غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر ويستمر حتى ظهر الاثنين حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم وتتساقط ​أمطار​ متفرقة مساءً تشتّد غزارتها احياناً خلال الليل وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً ، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.