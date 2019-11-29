طقس يوم غد غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر ويستمر حتى ظهر الاثنين حيث ينحسر تدريجياً.
وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة مع تكون الضباب على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة مساءً تشتّد غزارتها احياناً خلال الليل وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.
الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً ، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.
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