سألت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "هل من المسموح أن يتحكّم الصرافون برقاب الناس وأن لا يلتزموا بالسعر الرسمي للدولار؟ وكيف يُسمح بأن ينقطع ​البنزين​ وترتفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني بلا أيّ حسيب أو رقيب؟ ولماذا على المواطن أن يدفع ثمن هذه الازمة من جيبه وعرق جبينه؟ أين ​الدولة​ وأين ​مصرف لبنان​؟ ولماذا لايسارعون لملاحقتهم ومنعهم من استغلال الاوضاع؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: لماذا على المواطن أن يدفع ثمن هذه الازمة من جيبه وعرق جبينه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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