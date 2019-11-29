LBC: قنوات الاتصال مفتوحة مع سمير الخطيب وحظوظه تتقدم بشكل كبير

أفادت مصادر للـ LBC بأن "تكليف ​سمير الخطيب​ لتشكيل ​الحكومة​ ليست بالعملية السهلة"، مشيرة الى أن "اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ ووزير المالية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ وسمير الخطيب تطرق الى مسألة توزيع الحقائب والمداورة في الحقائب السياسية".

وكشف مصدر سياسي عن أن "قنوات الاتصال مفتوحة مع الخطيب وحظوظه تتقدم بشكل كبير".

