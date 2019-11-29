LBC: قنوات الاتصال مفتوحة مع سمير الخطيب وحظوظه تتقدم بشكل كبير

أفادت مصادر للـ LBC بأن "تكليف سمير الخطيب لتشكيل الحكومة ليست بالعملية السهلة"، مشيرة الى أن "اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وسمير الخطيب تطرق الى مسألة توزيع الحقائب والمداورة في الحقائب السياسية".
وكشف مصدر سياسي عن أن "قنوات الاتصال مفتوحة مع الخطيب وحظوظه تتقدم بشكل كبير".
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