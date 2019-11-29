رئيس جمعية المستهلك دعا لعدم استخدام الدولار بالمعاملات الداخلية: "البلد فلتان"

أوضح رئيس "​جمعية المستهلك​" ​زهير برو​، "أنّنا حمّلنا أمس وزير ​الاقتصاد​ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​منصور بطيش​، كوننا نحاول التنسيق معه، طلبًا إلى الاجتماع المالي في بعبدا، بأخذ قرار بعدم اسخدام ​الدولار​ بالمبادلات والمعاملات الداخلية وحصره بالمعاملات الخارجية، وسحب الدولار من التداول في الأسواق والذهاب إلى استخدام ​الليرة اللبنانية​ فقط".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "الأزمة تكبر وتؤدي إلى رفع الأسعار، وقد تؤدّي لعدم الاستقرار في البلد. وبَدل أن تأخذ السلطة إجراءات لتخفيف الأزمة والدفع باتجاه الاستقرار، لم تقم بشيء"، مشدّدًا على أنّ "اجتماع بعبدا المالي غير كاف على الإطلاق".

ورأى برو "أنّنا حكومة أشباح لا حكومة تصريف أعمال، إذا لا نرى وجه أحد منهم، وكان يجب أن تتحرّك ​الحكومة​ وتقوم باللازم"، مبيّنًا أنّ "لم يتمّ استيراد أي بقرة أو رأس غنم جديد منذ 40 يومًا، وهم اخترعوا زيادة وهميّة بالأسعار بنسبة 30 بالمئة، متحجّجين بأنّ الأسعار العالميّة ارتفعت، وهذا غير صحيح".

وركّز على أنّ "اليوم "البلد فلتان"، وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليّتاها، وكلّ من يقول إنّه حريص على البلد فليُظهر ذلك الآن"، مؤكّدًا أنّ "السلطة السياسيّة بجهاتها كافّة معنيّة بما يحصل، وتركت الأمور عامًا تلو الآخر الوصول إلى هنا، وحاكم "​مصرف لبنان​" موظّف صغير لدى السلطة". وذكّر "أنّنا في عام 2016، قلنا إنّ البلد ذاهب إلى الخراب بسبب السياسات المصرفيّة الخاطئة".