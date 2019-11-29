أبو شقرا: الإضراب قائم ولكن هناك اتصالات ونأمل خيرا ونقف إلى جانب المواطنين

أكّد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّ "الإضراب لا يزال قائمًا، ولكن هناك اتصالات ونأمل خيرًا، ونحن منفتحون ونريد التعاون كما نحن نقف إلى جانب المواطنين"، مبيّنًا "أنّنا لجأنا إلى الإضراب بسبب الخسائر الكبيرة نتيجة صرف الدولار".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الحسابات لدى وزيرة الطاقة والمياه، وهي تعرف إذا كانت هناك أرباح. نحن نضع خسائر بالبنزين بقيمة 750 ليرة بسبب فرق الدولار واللبنانين"، مركّزًا على أنّ "كميّات المازوت الّتي توزّعها الدولة ليست كافية للسوق".
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