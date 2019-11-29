قطع طريق الكولا احتجاجا على انقطاع البنزين

قطعت جموعة من الشبان طريق الكولا عند النقطة المؤدية إلى ​وطى المصيطبة​ بالكامل، احتجاجا على انقطاع مادة ​البنزين​. وذكرت قناة OTV أن "تعزيزات من مكافحة الشغب وصلت إلى الكولا والقوى الامنية تعمل على فتح الطريق امام السيارات". وتقوم عناصر من قوى الأمن الداخلي بالتفاوض مع المتظاهرين على فتح الطريق.

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