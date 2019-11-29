خفر السواحل التركي ضبط 1772 مهاجرا غير شرعي خلال 50 عملية بأسبوع واحد

أعلنت قيادة ​خفر السواحل التركي​ في بيان، "ضبط ألف و772 مهاجرًا غير شرعي، وأحد الأشخاص المشتبه بأنّه "مهرَّب لاجئين" عبر 50 عمليّة أمنيّة، خلال الفترة بين يومي 22 و28 تشرين الثاني، في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية".

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