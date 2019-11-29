أعلنت الحكومة الهولندية "إرسال فرقاطة للمشاركة في بعثة أوروبية أطلقتها فرنسا"، تهدف إلى مراقبة مياه الخليج، حيث اشتدّ التوتّر في الآونة الأخيرة مع إيران.
وأوضحت في بيان، أنّ "هولندا ستنضمّ برفقة خمس دول أخرى في بداية عام 2020، إلى آليّة تسمح لشركات في دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع إيران رغم العقوبات الأميركية"، مبيّنةً أنّ "الفرقاطة الّتي تحمل على متنها طوافة، ستصل نهاية كانون الثاني المقبل إلى الخليج، على أن تستمرّ مدّة خدمتها إلى نهاية حزيران 2020". وركّزت الحكومة على أنّ "الهدف تعزيز الأمن البحري".
وكان أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنّ "من المهم جدًّا ضمان العبور الحر والآمن في مضيق هرمز الإستراتيجي، حيث تمرّ إمدادات نفط عالميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات هولندا سترسل فرقاطة للمشاركة ببعثة أوروبية لمراقبة مياه الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.