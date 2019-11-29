السيسي: مصر تسعى لترسيخ مبدأ استغلال الغاز لمواجهة التحديات السياسية

اكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، ان "انعقاد القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز يأتي في وقت تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها ​العالم​"، مشيراً الى "ضرورة فتح حوار معمق حول تطوير العمل تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تم إنشاء المنظمة على أساسها".

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير البترول المصري طارق الملا، اوضح السيسي الى ان "تحقيق أمن ​الطاقة​ وتحسين سبل الحصول عليها، أمر مهم وحيوي وتقع مسؤوليته بشكل كبير على عاتق الدول المصدرة للطاقة"، مشدداً على ان "هذه الجهود تكللت بتأسيس مصر منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ​الغاز​ بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة".