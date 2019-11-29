لافروف بحث مع ملادينوف بإخراج عملية السلام في الشرق الأوسط من أزمتها

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّ "وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، أجرى لقاءً مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​ ​نيكولاي ملادينوف​"، موضحةً أنّ "المحادثات بين الجانبين ركّزت على سُبل إخراج عمليّة السلام في الشرق الأوسط من أزمتها، وكذلك الجهود الجماعيّة الرامية إلى منع تدمير الإطار القانوني الدولي لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "لافروف وملادينوف أعربا عن موقفهما المشترك الداعي إلى "حل الدولتين" المدعوم من قبل معظم أعضاء ​الأمم المتحدة​ لحلّ ​القضية الفلسطينية​، الأمر الّذي جرى تثبيته في قرارات ​مجلس الأمن​ و​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، ومن مقتضياتها إقامة دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها ​القدس الشرقية​، تتعايش في سلم وأمن مع جيرانها".

وبيّنت الخارجية أنّه "تمّ التأكيد على ضرورة إعادة إطلاق عمليّة تفاوضيّة مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".